تعرف على حظك في الأبراج اليوم الإثنين 31 يوليو 2023

تقدم «البوابة نيوز» الأبراج اليوم الإثنين الموافق 31 يوليو 2023، بحسب خبراء الفلك والنجوم.

برج الحمل

من الناحية المهنية يجب عليك الاستفادة من الإجازة الطويلة من أجل الخروج من أي ضغوطات وإعادة التفكير بوضعك المهني، تتحمس لقضاء وقت ممتع مع الأصدقاء والعائلة بعد الترتيب لسهرة مميزة، قد يتعرض شخص مقرب لوعكة صحية تسبب لك القلق المبالغ به راجع الطبيب برفقته من أجل الشعور بالاطمئنان الكبير عليه.

برج الثور

من الناحية المهنية أنت تشعر بالضغط النفسي الذي يؤدي إلى الاستسلام والوصول لمرحلة الكآبة، يجب عليك الخروج من هذه الحالة والعمل على طرد جميع الأفكار السلبية التي تراودك، ولا تدع بعض الأشخاص السلبيين يؤثرون عليك ولا بأي شكل من أشكال، من الناحية الصحية انتبه لصحتك وطريقة تعاملك مع كل ما يدور حولك، أما من الناحية العاطفية علاقتك مع الشريك تسير بشكل جيد ولا يوجد أي جديد.

برج الجوزاء

من الناحية المهنية بالرغم من أن ليس كل ما يحصل معك يسير كما تريد إلا أنك تملك طاقة ايجابية وتتعامل مع كل ما يدور حولك بتفاؤل وقوة غريبة، كل شيء سيصبح على ما يرام، كل ما عليك هو دق جميع الأبواب الممكنة من أجل الحصول على ما تريده، سوف يتحسن الوضع المادي للافضل، من الناحية العاطفية لا تبالغ في التفكير بتصرفات الشريك.

برج السرطان

من الناحية المهنية يوجد لديك الكثير من الأفكار المميزة عليك فقط وضع خطة لبدء تنفيذها على أرض الواقع، التردد والخوف لن يفيدانك وقد يكونان سببًا في تاخر نجاحك وتألقك، اتخذت مؤخرًا قرار مصيري يتعلق بمسارك المهني، لقد حان الوقت يا عزيزي الآن للبحث عن الأفضل وعدم التساهل مع نفسك فيما يتعلق بالعمل.

برج الأسد

من الناحية المهنية أنت تتحدى جميع المشاكل والعقبات التي تواجهك في هذه الفترة وتتمكن من تجاوز جميع المشاكل والعمل على تطوير وتحسين نفسك، سوف تلفت أنظار من حولك وتحظى باهتمام كبير من قبل أحد الأشخاص، لا تهمل مشروعك الخاص فأنت بحاجة للعمل على هواياتك والاستفادة منها بشكل أكبر، من الناحية العاطفية إن العلاقة مع الشريك تمر بمنعطف حاد.

برج العذراء

من الناحية المهنية سوف تشعر بالسعادة الكبيرة فكل شيء يسير كما تريد، وتحصل على منصب كبير في الفترة المقبلة، هذا المنصب يعدل حياتك بشكل كبير وسوف تتلقى الكثير من الميزات، لا تتردد بطلب المساعدة من الأشخاص الذين تثق بهم، الكثير من المناسبات العائلية التي تتلقى دعوات كبيرة عليها، من الناحية الصحية حاول ان تمنح نفسك قسط من الراحة والنوم.

برج الميزان

من الناحية المهنية سوف يغضب منك أحد الأشخاص وذلك بسبب إهمالك الشديد له وعدم إجابتك على اتصالاته، لذلك حاول أن تتواصل معه وتشرح له أسبابك حتى لا يتسبب هذا الأمر بخلاف كبير بينكما، تتلقى بعض الاتصالات المهمة التي تقدم لك الكثير من الميزات المهمة، ولا تتردد بتلبية دعوة عائلية، من الناحية الصحية انتبه لصحتك ومارس الرياضة بانتظام.

برج العقرب

من الناحية المهنية هناك الكثير من التغيرات التي طرأت عليك في الفترة الأخيرة، حاول يا عزيزي أن تتأقلم مع هذه التغيرات بشكل جيد، لا يحق لك الانفعال على أحد الأشخاص بسبب مجرد أوهام في رأسك، من الناحية العاطفية علاقتك مع الشريك تسير بشكل جيد جدًا حيث شهدت الفترة الأخيرة الكثير من التطورات الإيجابية في هذه العلاقة المميزة.

برج القوس

من الناحية المهنية أنت إنسان قادر على لفت الانظار حولك، وتمتلك شخصية قوية تساعدك في الحصول على مناصب عليا، أنت بحاجة للراحة من كثرة الأعمال التي تدور حولك، هناك الكثير من المهام العائلية المرماة على عاتقك، تعود للعمل بعد فترة من الراحة عليك التخطيط جيدًا لإنهاء جميع المهام، صحيًا أكثر من شرب الماء في هذا الجو الحار.

برج الجدي

من الناحية المهنية يجب عليك التوقف عن التفكير بما سيحدث، عيش اللحظة يا عزيزي ولا تبالغ في التوتر والقلق، انت في انتظار وقوع أمر مميز تضع عليه الكثير من الأمال، تسير الأمور لصالحك في الفترة المقبلة، كل ما عليك هو التعامل بإيجابية، انتبه لعلاقتك مع الشريك وحاول أن لا تستفزه الفترة المقبلة، عليك تنظيم وقت نومك.

برج الدلو

من الناحية المهنية لقد شهدت الفترة الماضية الكثير من الأحداث المثمرة على الجانب العلمي والعملي، تكتشف حقيقة شخص قد تعتقد أنه من المقربين، تشعر بخيبة أمل وصدمة كبيرة، لكنك تتجاوز هذه الفترة وتتعلم منها الكثير، سوف تمر ببعض الضغوطات في العمل بسبب بعض التغيرات لكنك قادر على تجاوزها والتعامل معها.

برج الحوت

من الناحية المهنية حاول يا عزيزي التخلص من التوتر والعصبية الكبيرة التي تشعر بها في هذه الفترة،أنت تشعر بعدم رغبة بمقابلة أي شخص وتفكر بالانعزال، سوف تبقى بالبيت ولا تغادره، عليك التخلص من هذه الحالة في أقرب فرصة والعودة بقوة إلى عملك قبل أن يتسبب لك هذا الأمر بمشاكل في العمل، عائلتك بحاجة لك يا عزيزي في هذه الفترة.