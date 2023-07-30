البطولة العربية.. بنزيما يقود هجوم الاتحاد أمام الصفاقسي بمشاركة طارق حامد

أعلن نونو سانتو المدير الفنى لنادي اتحاد جدة السعودي، المحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الصفاقسي التونسي، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بالبطولة العربية للأندية الأبطال «كأس الملك سلمان» 2023.

وتقام المباراة في تمام العاشرة مساء، على استاد مدينة الملك فهد الرياضية، واعتمد نونو سانتو على الفرنسي كريم بنزيما لقيادة الهجوم إلى جانب رومارينيو وعبدالرزاق حمدالله.

وشهد التشكيل تواجد المصري طارق حامد في خط الوسط، فيما استبعد المدرب، الفرنسي كانتي نهائيا من قائمة الاتحاد أمام الصفاقسي لأسباب فنية.

ويبدأ الاتحاد المباراة أمام الصفاقسي بتشكيل كالتالى:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: الشنقيطى - أحمد شراحيلي - عمر هوساوي - صالح العمرى

خط الوسط: طارق حامد - جوتا - كورنادو

خط الهجوم: عبدالرزاق حمدالله - كريم بنزيما - رومارينيو

واقتنص الاتحاد نقاط الجولة الأولى من الترجي التونسي بهدفين مقابل هدف، بتوقيع عبدالرزاق حمدالله والفرنسي كريم بنزيما، ويدخل المباراة وعينه على الثلاث نقاط ليتصدر المجموعة الأولى على حساب الشرطة العراقي.