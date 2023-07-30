مضاد للأكسدة ويعالج الندوب.. فوائد التين الشوكي للدايت والبشرة

يبحث الكثير عن حلول لعلاج السمنة، ويمكن أن يستفيد الكثيرون من إضافة التين الشوكى إلى الحميات الغذائية، إذ يساعد على فقدان الوزن لعدة أسباب منها، أن ثمرة التين الشوكى منخفضة للغاية فى الدهون المشبعة والكوليسترول، ومليئة بالفيتامينات والمعادن؛ مما يجعله مصدرا مغذيا وخيارا جيدا لخفض الوزن، وتحتوي الثمرة الواحدة على ٤٢ سعرة حرارية، وبالمقارنة مع معظم الفواكه، يعتبر التين الشوكى منخفضا جدا فى الكربوهيدرات؛ حيث يحتوى فقط على حوالى ١٠ جم منها، كما يحتوى على السكريات والألياف والبروتينات والفيتامينات (أ، سى، ك، ب٦)، وكذلك الأحماض التالية: حمض الليمون، حمض التفاح، حمض الأوكزاليك، وتحتوي الثمرة الواحدة على أقل من جرام واحد من الدهون.



تساعد مضادات الأكسدة فى التين الشوكى على تقليل مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار فى الدم، كما أنها قادرة على تقليل نسب الدهون فى الجسم، وترتبط الألياف الموجودة فى هذه الفاكهة بالدهون الغذائية، وتقلل من امتصاصها؛ مما يؤدى إلى فقدان الوزن، وتخفض الألياف أيضا من الشهية وتزيد من الشعور بالشبع، مما يسهل على الفرد تخفيض السعرات الحرارية والالتزام بنظامه الغذائي.



يمتلك التين الشوكى العديد من الخصائص الغذائية التى تجعله مفيدا جدا للبشرة، وهى خصائص مضادة للأكسدة وخصائص مضادة للالتهاب وخصائص لالتئام الجروح، يعد الضرر التأكسدى هو السبب الرئيسى والمساهم الأكثر أهمية فى شيخوخة الجلد؛ لذلك توفر المركبات الكيميائية المضادة للأكسدة فى التين الشوكى، آلية دفاعية جيدة ضد أعراض الشيخوخة المبكرة مثل التجاعيد والبقع البنية على الجلد.



كما يحتوى التين الشوكي على مركبات مضادة للالتهاب؛ إذ تمتلك مركبات البيتالين والمركبات الفينولية خصائص مضادة للالتهاب تساعد أيضا على تقليل التورم والتهيج الناتج عن لدغات الحشرات أو الخدوش عند استخدامه موضعيا، وكذلك "مركبات الفينول" الموجودة داخل ثمرة التين الشوكى بتركيزات مرتفعة تساعد على إصلاح الجلد التالف، والتئام الجروح، وعلاج الندوب.