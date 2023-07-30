كأس مصر.. الأهلي يعبر "كمين" الداخلية ويضرب موعدًا مع المصري في ربع النهائي

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ربع نهائي بطولة كأس مصر بعد الفوز على الداخلية بهدفين في اللقاء الذي جمعهما على ملعب “الكلية الحربية” في دور الـ16 ببطولة كأس مصر.

أحرز ثنائية الأهلي بيرسي تاو في الدقيقة 37 ومحمد مجدي أفشة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وضرب الأهلي موعدا مع المصري البورسعيدي في ربع النهائي يوم الخميس المقبل على ملعب “برج العرب” بالإسكندرية.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، التشكيل الذي يخوض به مواجهة، الذى جاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - خالد عبدالفتاح - محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديناج - مروان عطية - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - محمود كهربا.

بينما أعلن هيثم جبريل المدير الفني لفريق الداخلية عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد مجدي.

خط الدفاع: كريم يحيى، ألان كمبادي، أحمد عبد الرسول، عبد العزيز السيد.

خط الوسط: فانوم، كليتش، محمود طلعت، زياد طارق.

خط الهجوم: سمير فكري، كريستوفر.