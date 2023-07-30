"أفشة" يضيف الهدف الثاني للأهلي في شباك الداخلية

عزز محمد مجدي أفشة تقدم الأهلي بالهدف الثاني في مرمى الداخلية باللقاء الذي يجمعهما حاليا على ملعب “الكلية الحربية” في دور الـ16 ببطولة كأس مصر.

وكان بيرسي تاو سجل الهدف الأو للأهلي في الدقيقة 37 بعد تمريره رائعة من محمد مجدي أفشة.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - خالد عبدالفتاح - محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديناج - مروان عطية - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - محمود كهربا.

وجاء تشكيل الداخلية على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد مجدي.

خط الدفاع: كريم يحيى، ألان كمبادي، أحمد عبد الرسول، عبد العزيز السيد.

خط الوسط: فانوم، كليتش، محمود طلعت، زياد طارق.

خط الهجوم: سمير فكري، كريستوفر.

ويلعب الفائز من مباراة الأهلي والداخلية مع المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل في ربع النهائي.