"إفريكسيم بنك" يرصد 3 مليارات دولار لتوفير الأسمدة والحبوب لأفريقيا بدعم روسي

كشف بيندكت أوراما، رئيس البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير " إفريكسيم بنك" عن تخصيص مبلغ 3 مليارات دولار لتمويل منصة دعم التبادل التجاري مع إفريقيا وروسيا لتوفير الأسمدة والحبوب .

وقال " أوراما" خلال ختام فعاليات المنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الأفريقي الثاني بمدينة سان بطرسبرج الروسية، إن البنك يعمل مع مفوضية الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والشركاء الروس لزيادة حجم التبادل التجاري في إفريقيا من خلال منصة " ATEX" للتجارة الالكترونية بغرض تيسر عمليات انتقال وتدفق السلع والخدمات بأي عملات يختارها المتعاملون بغرض توفير الأسمدة والحبوب.

وأضاف أن افريقيا تعتمد علي صادرات الأسمدة والحبوب والتي تبلغ 30% من الواردات الروسية دون قيود، موضحا أن روسيا تلعب دورا هاما في الأمن الغذائي الإفريقي.

وذكر أن هناك أولوية يعطيها البنك لدعم الأمن الغذائي و تعزيز حركة الاستثمار في القارة الإفريقية وفقا لما تضمنته اتفاقية التجارة الحرة القارية ، موضحا أن هناك تعاونا وثيقا مع ومركز التصدير الروسي لتعزيز التجارة والاستثمارات في القطاعات الحيوية الأخرى ، مع التركيز على الأنشطة التي ستساعد على تكامل الاقتصاد الأفريقي ودفع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.