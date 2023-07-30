كأس مصر.. الأهلي يتقدم على الداخلية بهدف "تاو" في الشوط الأول

حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الشوط الأول متقدما على نظيره الداخلية بهدف في اللقاء الذي يجمعهما حاليا على ملعب الكلية الحربية في دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

سجل هدف المارد الأحمر الوحيد اللاعب بيرسي تاو في الدقيقة 37 من عمر اللقاء.

وكان علي معلول أهدر ضربة جزاء في الدقيقة 15 احتسبها الحكم محمد يوسف بعد العودة إلى تقنية الفار ولكن علي معلول سددها قوية ارتدت من القائمة الايمن لحارس الداخلية.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - خالد عبدالفتاح - محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديناج - مروان عطية - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - محمود كهربا.

بينما جاء تشكيل الداخلية على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد مجدي

خط الدفاع: كريم يحيى، ألان كمبادي، أحمد عبد الرسول، عبد العزيز السيد،

خط الوسط: فانوم، كليتش، محمود طلعت، زياد طارق

خط الهجوم: سمير فكري، كريستوفر

ويلعب الفائز من مباراة الأهلي والداخلية مع المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل في ربع النهائي.