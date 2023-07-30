حصر المحال غير المرخصة والإشغالات بقرية الجبيل في طور سيناء|صور

ترأس أحمد مروان، رئيس قرية الجبيل التابعة للعاصمة طور سيناء، اليوم الأحد، لجنة حصر المحال التجارية غير المرخصة والإشغالات بالقرية، وضمت اللجنة محمد حازم الحصرى رئيس قسم المحلات بالمدينة وابتسام سعيد مسئول الاشغالات بالقرية، وجرى خلال المرور على المحال توعية أصحابها وحثهم على التقدم لمنظومة تراخيص المحال الجديدة وحل أى عوائق خاصة بهم .
جاء ذلك تنفيذا لتعليمات مبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.
وقال مبروك الغمريني، رئيس مركز ومدينة طور سيناء، إنه يتم حاليا حصر المحلات غير المرخصة والإشغالات بهدف تنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.
وأكد رئيس المدينة لـ"البوابة نيوز" إنه يجرى حاليا المرور في على جميع المناطق لمتابعة جميع الإجراءات اللازمة للمحلات والاشغالات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
مشيرا إلى أن حملات حصر المحلات المخالفة ومواجهة الإشغالات مستمرة في جميع قرى الوحدات المحلية والمدينة أيضا تطبيقا للقانون وعدم التعدى على حرم الطرق والشوارع والتسهيل على المواطنين في تحركاتهم.
وناشد رئيس المدينة جموع المواطنين بعدم مخالفة القانون والإلتزام بشروط التراخيص والإجراءات القانونية اللازمة وعدم تواجد إشغالات في الطرق والشوارع والميادين لعدم تحرير محاضر واتخاذ إجراءات قانونية حيال المتعدين.