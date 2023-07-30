كأس مصر.. معلول يهدر ضربة جزاء للأهلي أمام الداخلية

أهدر علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي ضربة جزاء للفريق الأحمر أمام نظيره الداخلية في اللقاء الذي يجمعهما حاليا على ملعب الكلية الحربية في دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

واحتسب الحكم محمد يوسف ضربة جزاء للاهلي بعد العودة إلى تقنية الفار في الدقيقة 15 ولكن علي معلول سددها قوية ارتدت من القائم الأيمن لحارس الداخلية.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - خالد عبدالفتاح - محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديناج - مروان عطية - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - محمود كهربا.

وجاء تشكيل الداخلية على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد مجدي

خط الدفاع: كريم يحيى، ألان كمبادي، أحمد عبد الرسول، عبد العزيز السيد،

خط الوسط: فانوم، كليتش، محمود طلعت، زياد طارق

خط الهجوم: سمير فكري، كريستوفر

ويلعب الفائز من مباراة الأهلي والداخلية مع المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل في ربع النهائي.