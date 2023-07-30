لتنفيذ أعمال المونوريل.. غلق كلى لمحور 26 يوليو

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، اليوم الأحد،غلق كلى لمحور 26 يوليو بالإتجاه القادم من كوبرى 15 مايو ونادى الترسانة إتجاه مناطق ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر، لتنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع مونوريل خط (وادى النيل بالعجوزة – 6 أكتوبر).

وقالت الإدارة فى بيان لها: تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع إستكمال تنفيد الأعمال الخاصة بمشروع مونوريل خط (وادى النيل بالعجوزة – 6 أكتوبر)، مما يستلزم الغلق الكلى لـ(طريق 26 يوليو بالإتجاه القادم من كوبرى 15 مايو ونادى الترسانة إتجاه مناطق ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر تحديدًا بدايةً من أعلى نفق وادى النيل وحتى قبل مطلع كوبرى لبنان).

وأضافت: على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال على مدار الـ 24 ساعة إعتبارًا من الساعة الـ 12 صباح يوم الإثنين الموافق 31/7/2023 وحتى الساعة الـ 5 صباح يوم السبت الموافق 5/8/2023 لمدة “6 أيام”، الأمر الذى يستلزم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالى:

حركة المركبات القادمة من ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر وترغب بإستكمال السير إتجاه كوبرى 15 مايو ونادى الزمالك تقوم بالإنحراف يمينًا إلى الطريق الداعم لشارع 26 يوليو وإستكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج للعودة مرة أخرى إلى شارع 26 يوليو الرئيسى إتجاه كوبرى 15 مايو وميدان سفينكس.

حركة المركبات القادمة من كوبرى 15 مايو ونادى الترسانة وترغب بإستكمال السير إتجاه ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر تقوم بالدخول يسارًا إلى الإتجاه الأخر (القادم من ميدان لبنان ومناطق 6 أكتوبر) بعد تحويل الحركة المرورية عليه عن طريق فتحة الدخول المستحدثة بالجزيرة الوسطى.

إستكمال السير بمسار التحويلة المرورية حتى تجاوز منطقة الأعمال والعودة مرة أخرى إلى الطريق الأصلى بشارع 26 يوليو إتجاه ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر عن طريق فتحة الخروج المستحدثة قبل مطلع كوبرى لبنان.

وتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.