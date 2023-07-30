سبب غرق نجل الفنان حسن يوسف.. طبيب يكشف التفاصيل ويوجه تحذيرا

كشف الدكتور أيمن فودة، كبير الأطباء الشرعيين السابق، تفاصيل حالات الغرق بعد وفاة نجل الفنان حسن يوسف باسفكسيا الغرق، موضحا أن الغرق كلمة يونانية تعني عدم وصول الأكسجين للرئة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، الماع على قناة صدى البلد، أن المياه تحل محل الهواء في الحويصلات الهوائية عند الغرق.

وأكد كبير الأطباء الشرعيين السابق، أن أسباب الغرق عديدة من بينها الإجهاد الحراري أو وجود حالات مرضية أو التقدم في السن أو قصور الدورة الدموية، لافتا إلى أنه من الخطأ نزول البحر في وقت سطوع أشعة الشمس لأنها تؤدي إلى الغرق.

وأشار إلى أن الغطاسين على الشواطئ يكونوا مدربين على سحب الشخص خلال الغرق، مضيفا أن المنقذ يقوم بفقد وعى الغريق، ويخرج الماء من الرئة ويرفعه لأعلى ويضغط على الصدر لخروج الماء، كما يقوم بعمل تنفس صناعى لع عن طريق الفم.

