عظم شهيدك| الرائد محمود منير.. بطل كمين الصفا الذي ثأر لصديقه ورفض الاستسلام للإرهابيين

تستعرض البوابة نيوز سلسلة حلقات تنشر فيها قضايا أحداث الدم واستعراض جماعة الإخوان الإرهابية للقوة ونشر الفوضي وممارسة الإرهاب والتطرف والتحريض علي القتل والدعوات التخريبية لهدم مؤسسات الدولة من قبل قيادات الجماعة الإرهابية.

كما سنستعرض أهم شهداء الواجب الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن من قوات الجيش والشرطة والذين طالتهم يد الغدر والخسة من الجماعة الإرهابية، في مشهد لا يدع مجالا للشك في تلوث يد هؤلاء المجرمين بدماء أبطالنا الشهداء الذكية

حلقة اليوم هي للبطل الشهيد الرائد محمود منير

من هو الشهيد الرائد محمود منير؟

الرائد محمود منير يونس كان متزوج وأنجب نجله الوحيد منير عمره 8 أشهر، وهو أكبر أشقائه ويليه شقيقه إبراهيم بالفرقة الأولى بكلية الشرطة وشقيقه الأصغر نضال بالصف الأول الابتدائى ويعمل الده مدرس لغة عربية بمدرسة الثانوية العسكرية بفاقوس ووالدته ربة منزل.

لحظة استشهادة

أستشهد البطل الرائد محمود منير فى شهر مارس من عام 2016 في هجوم عدد كبير من التكفيريين علي كمين الصفا بشمال سيناء، واستشهد 11 ضابطا وفرد من قوة الكمين، بعد معركة عنيفة مع التكفيريين وتمكن البطل قبل استشهاده من قتل عدد من التكفيريين إلى أن إصيب بطلق ناري بالقلب أودت بحياته.

جنازة عسكرية مهيبة

اتشح مركز ومدينة فاقوس بالسواد حزنا على فقدان الرائد محمود منير يونس من قوة البحث الجنائى بمديرية أمن شمال سيناء، والذى استشهد خلال تأدية عمله.

شيع الآلاف من أهالي فاقوس بمحافظة الشرقية، جثمان النقيب محمود منير، شهيد الواجب الوطنى بكمين الصفا فى شمال سيناء، إلى مسواه الأخير بمسقط رأسه.

واحتشد الآلاف من أهالي قريته والقري المجاورة مرتدين ملابس سوداء أمام مسجد كفر العدوى أحد مساجد القرية للصلاة علي الشهيد وتشيع الجثمان بمقابر العائلة، وسط بكاء زملائه وأفراد عائلته وجيرانه.

فيما استقبل أهالي فاقوس، جثمان الشهيد بالزغاريد، وسط هتافات تطالب بالقصاص من القتلة وتندد بالعمليات الإرهابية التى تغتال أبناء الوطن.

خرجت الجنازة من مسجد كفر العدوى، وشيع إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة، وسط بكاء زملائه وأفراد عائلته وجيرانه.

أرملة الشهيد

أكدت الدكتورة "راندا ثروت" زوجة الشهيد البطل ان الشهيد كان يشتهر بالسيرة العطرة وحب الجميع له وعلاقته الطيبة بجميع من تعامل معه سواء من زملائه وأصدقائه وحبه الشديد لعمله وعشقه لتراب الوطن.

وأضافت الدكتورة راندا انها تزوجت الشهيد البطل والذي عمل في سيناء لمدة ثلاث سنوات وطالب بمد فترة عمله عاما آخر وعند سؤاله أكد انه لن يترك سيناء دون أن يأخذ بالثأر لصديقه والذي أستشهد في وقت سابق.

واستكملت الدكتورة "راندا ثروت" انه رزقهما الله بنجلهما "منير" وفي آخر سفر لزوجها الشهيد النقيب "محمود منير" الي عمله في سيناء طالب مني بأن أذهب معه الي سيناء وكأنه كان يعلم انه سوف يفارق الحياة وبالفعل ذهبت أنا ونجلي معه وفي أحد الأيام ذهب الي العمل وكان من المقرر ان يعود ليشاهد مبارة الأهلي الساعة الخامسة وبالفعل قمت بالإتصال به ولكن أول مرة لم يستجب وفي المرة الثانية لم يرد ثم أغلق الهاتف المحمول لتراودني الأفكار والشكوك حول سلامة "محمود" ثم أعقبها إستقبال مجموعة من المكالمات من أصدقاء وزملاء محمود يطمئنون عليه ليأتي لي إتصال من عمي "منير" والد زوجي" يخبرني فيه ببطولة زوجي واستشهاده.

وأضافت الدكتورة "راندا" ان البطل استشهد وترك إبننا "منير" بعمر 10 أشهر وهو الان يبلغ من العمر 7 سنوات وان شاء الله أتمني ان يلتحق بكلية الشرطة ويستكمل مسيرة والده في الدفاع عن أرض الوطن دون خوف لأنني فخورة جدا بما قدمه زوجي.



تكريم الشهيد

وافق محافظ الشرقية، على إطلاق اسم النقيب «محمود منير يونس» ابن قرية كفر العدوي على مدرسة فاقوس الثانوية العسكرية.

و قام المحاسب السباعي عبدالرحمن رئيس مركز ومدينة فاقوس بزيارة والد الشهيد وأبلغه بحصول النائب علاء عبدالنبي نائب دائرة فاقوس على موافقة المحافظ.

