كايد الغول: اجتماعات الفصائل الفلسطينية محطة مطلوبة وضرورية

قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كايد الغول، إنه جرى تشكيل لجنة من جميع الأطراف الفلسطينية للبحث في كل الملفات، لافتًا إلى أن اللجنة ستجتمع في القاهرة وتضع جدول أعمالها في مختلف الملفات التي تحتاج إلى مواقف مشتركة بتواريخ وآليات ملزمة للجميع.



وأضاف الغول خلال لقاء خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية"، على هامش اجتماع مجلس الأمناء العموم للفصائل الفلسطينية بالعلمين الجديدة، أن الاجتماعات بين الفصائل الفلسطينية شكلت محطة مطلوبة وضرورية في هذه الفترة في ظل التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني بحكم سياسات الحكومة الإسرائيلية القائمة على الضم ونفي حقوق الشعب الفلسطيني واستخدام القتل والتهجير سبيلا لذلك.

وتابع أن الأجواء التي سادت في اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية كانت حريصة على تأكيد الوحدة وإنهاء الانقسام بالساحة الفلسطينية، وجرى الاتفاق على تشكيل لجنة من جميع الأطراف للبحث في مختلف الملفات بما يعزز صمود الشعب الفلسطيني ووحدته على طريق الحفاظ على القضية الوطنية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.