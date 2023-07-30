مينسك تنفي تقارير تزعم بوجود عيوب في المحطة النووية البيلاروسية

نفت وزارة الطاقة البيلاروسية تقارير بعض مواقع الإنترنت التي فسرت الجداول الخاصة بالعمل في المحطة النووية البيلاروسية على أنها عيوب واسعة فيها.

وقالت وزارة الطاقة حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الاخبارية اليوم الأحد إن المشروع ضخم، ويتطلب اهتماما متزايدا بكل مرحلة من مراحل العمل، وكل شيء صغير.

وتابعت "في حال فشل شخص ما في إكمال المهام خلال الوقت المخصص أو قام بالعمل بجودة غير كافية، يتم إدخال المعلومات في جدول العمل الأسبوعي، وبشكل عام لا ينطبق هذا على الأعمال الرئيسية، ولكن على الأعمال الثانوية التي لا تؤثر على الوظائف والهياكل والأنظمة الرئيسية للمحطة".

وشددت وزارة الطاقة البيلاروسية على أنه لا يوجد حديث حول وجود عيوب في هذه الحالة.

وفي الشأن الأوكراني، قالت رئيسة لجنة الميزانية في برلمان أوكرانيا روكسولانا بيدلاسا، إنه تم في هذا العام جذب 25.3 مليار دولار من المساعدات الخارجية من شركاء دوليين لتمويل ميزانية أوكرانيا.

وأضافت بيدلاسا - حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الاخبارية اليوم - أن "المساعدات الدولية لميزانية الدولة منذ بداية العام بلغت 25.3 مليار دولار، وبلغت الموارد الخارجية للنصف الأول من العام 49.1 % من مجموع الواردات للموازنة العامة للدولة".

وأشارت البرلمانية إلى أن حصة الحجم الإجمالي للديون الحكومية والمضمونة، بلغت بحلول بداية العام 78.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

ووفقا لها، يظل الاتحاد الأوروبي "أكبر مانح للميزانية الأوكرانية"، والذي قدم بالفعل في عام 2023 قروضا ميسرة بقيمة 11.43 مليار دولار في إطار آلية المساعدة المالية الكلية. وبالإضافة إلى ذلك، منذ بداية العام، تلقت الميزانية 3.59 مليار دولار من صندوق النقد الدولي و1.76 مليار دولار من كندا.

ولفتت إلى أنه للمقارنة، في عام 2022، بلغت المساعدة الدولية لميزانية أوكرانيا 32.3 مليار دولار، قدمت الولايات المتحدة منها 11.99 مليار دولار، والاتحاد الأوروبي 7.96 مليار دولار، وصندوق النقد الدولي 2.69 مليار دولار، وكندا 1.89 مليار دولار.