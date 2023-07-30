استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد بمكتبه، الدكتور عاشور عمرى مدير مركز الخدمات الإلكترونية بالمجلس الأعلى للجامعات، وذلك خلال زيارته للمحافظة لاعتماد مركز التدريب بمكتبة مصر العامة بمطروح مركز تدريب معتمد لشهادة أساسيات التحول الرقمى،(FDTC).

جاء ذلك بحضور الدكتور جون فايز نائب مدير المركز، ومحمد حسن جادالله مدير الوحدة المركزية للتدريب، وأحمد عبد العزيز مسئول اللجان الفنية بالمجلس الأعلى للجامعات، وشيماء عبدالحليم مدير عام شئون الطلاب بالمجلس، وأسامة المرسي مدير مكتبة مصر العامة بمطروح.

محافظ مطروح يستقبل مدير مركز الخدمات الإلكترونية بالأعلى للجامعات

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