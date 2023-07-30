تفاصيل جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني .. فيديو

قال النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، إن اليوم شهد عودة جلسات الحوار الوطني من جديد، مشيرا إلى أن جلسة اليوم ناقشت عددا من القوانين من أجل وجود تنمية سياسية حقيقية.

وأضاف “عزمي” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الجلسات اليوم، كان به تنوعا كبيرا في جلسة المحور السياسي، مؤكدا أن ذلك انعكس عل الأطروحات والأفكار حول تعديل القوانين ومنها الانتخابات.

وأشار إلى أنه تم مناقشة عدد من الموضوعات منها تجربة التصويت عن بعد، حيث كان للدولة المصرية تجربة في عام 2020 بتصويت المصريين بالخارج، وتم استحداث التصويت عن بعد، خلال الانتخابات البرلمانية الماضية، هو يأتي في ظل التحول الرقمي الذي تشهده الدولة ليكون في الأنظمة الانتخابية، مع وجود آلية في الاقتراع السري واستخدام التكنولوجيا والبرامج التي تسمح بمزيد من الإتاحة مع استعراض أنظمة دول مجاورة طبقت ذلك منها الإمارات.

ولفت إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية في مقار لجان الانتخابات مثل مدارس الجمهورية، حيث قطعت شوطا كبيرا في تجهيز هذه اللجان بالألياف الضوئية كما أن التصويت بالبريد لا يحتاج ذلك بل يحتاج إلى تعديلات تشريعية مالية فقط.

وتابع أن الجلسات مستمرة الفترة المقبلة، للاستماع إلى كافة المقترحات المقدمة من المواطنين، مشيرا إلى أن الجلسات تشهد زخما كبيرا من الأفكار ويتم مناقشة كل هذه الأفكار للخورج بتوصيات قابلة للتنفيذ.