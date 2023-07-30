البطولة العربية.. تعادل إيجابي بين الوداد وأهلي طرابلس

انتهى لقاء فريق الوداد البيضاوي المغربى، ونظيره أهلى طرابلس الليبى، بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، فى المباراة التى جمعت بينمها اليوم الأحد، وذلك على ملعب "استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، والتى تستضيفها المملكة العربية السعودية.

أحرز هدفى اللقاء اللاعب ايوب العملود فى الدقيقة الـ 47 من عمر الشوط الأول لصالح الوداد، بينما جاء هدف التعديل لصالح أهلى طرابلس عن طريق اللاعب احمد كرواع فى الدقيقة الـ 48 من بداية الشوط الثانى.

بهذا التعادل اضاف كل فريق نقطة إلى رصيده ليصبح رصيد الوداد نقطتين، فى المركز الثانى من ترتيب المجوعة الثانية، بينما اصبح رصيد أهلى طرابلس نقطتين فى صدارة المجموعة.

ويقع الوداد المغربى في المجموعة الثانية رفقة السد القطري والهلال السعودي وأهلي طرابلس الليبي.