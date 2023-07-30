يوافق اليوم 30 يوليو اليوم العالمي للصداقة، الذي يستهدف تعزيز الدور الذي تلعبه الصداقة عبر جميع الثقافات.

للاحتفال بهذا اليوم الخاص، تشجع الأمم المتحدة مجموعات المجتمع والمنظمات والحكومات على عقد أحداث تعزز المصالحة والتفاهم المتبادل والتضامن.

تاريخ اليوم العالمي للصداقة

عالم اليوم مكان معقد لهذا السبب، أرادت الأمم المتحدة تذكير الجميع بكل ما هو جيد وخير في العالم من خلال الاحتفال باليوم العالمي للصداقة منذ عام 2011!

بدأ اليوم العالمي للصداقة قبل حوالي مائة عام. تأسس في الأصل من قبل هال مارك في عام 1919، وكان القصد من ذلك أن يكون يومًا يحتفل فيه الناس بصداقتهم عن طريق إرسال بطاقات بعضهم البعض. ولكن بحلول عام 1940 تلاشى تمامًا هذا اليوم.

ومع ذلك في عام 1998 ، تم تسمية ويني ذا بوه سفيرة الصداقة العالمية في الأمم المتحدة، وفي أبريل 2011، اعترفت الأمم المتحدة رسميًا بيوم 30 يوليو باعتباره يوم الصداقة الدولي، على الرغم من أن العديد من الدول تحتفل بهذا اليوم. الأحد الأول من أغسطس.

وفقًا لإعلان يوم الصداقة العالمي، فإن الأشخاص مدعوون إلى "الاحتفال بهذا اليوم بطريقة مناسبة، وفقًا للثقافة والظروف أو العادات الأخرى المناسبة لمجتمعاتهم المحلية والوطنية والإقليمية، بما في ذلك من خلال أنشطة التثقيف والتوعية العامة.