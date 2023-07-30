بالفيديو.. عالم بالأوقاف: هذه صفات الصديق الحق

قال الدكتور أسامة فخري الجندي، من علماء وزارة الأوقاف، إن الصداقة الحقيقة التى يكون لها ثمرة فى الدنيا والآخرة، لها عدة قيم وآداب، منها المحبة والتودد بالتواصل والتراحم بقيم البر والوفاء حتى يصل أن يجعل صاحبه كأنه جزء منه.



تابع العالم بوزارة الأوقاف، خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "لازم الصاحب يجعل صاحبه لا يرضى له بما هو أقل منه، لأنه يؤمن أحدكم حتى يحب لصديقه ما يحب لنفسه، كما علمنا سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم".



واستكمل: "سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول ثلاثٌ يصفين لكَ ودّ أخيك: أن تسلم عليه إذا لقيته، وتوسّع لهُ في المجلس، وتدعوه بأحب الأسماء إليه، دى حاجة ممكن تعلمنا إزاى نبحث عن الصديق الحسن، الصديق الحق هو اللى بيعمل على التحفيف عن صديقه فى مشكلة وبيرفع روحه معنوياته، وبينبذ التشاؤم، وبيعطى لصاحبه طاقة إيجابية".

واردف: "نحن نعيش فى المجتمعات تفتقد ثقافة التبسم، والتى تعبر عن الشعور بالراحة والاطمئنان، وهى تحمل معانى كثيرة، وكمان هى صدقة كما عملنا سيدنا النبي محمد فى حديثه التشريف تبسمك فى وجه أخيك صدقة".





