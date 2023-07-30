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الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعد إعلان اعتزاله.. عبدالشافي يظهر في تدريبات الزمالك

عبدالشافي لاعب الزمالك
عبدالشافي لاعب الزمالك
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حرص محمد عبد الشافي الظهير الأيسر السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التواجد في مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب عكاظ استعدادا للقاء الشباب السعودي المقبل في البطولة العربية. 

وخاض عبد الشافي تدريبات بالجري حول الملعب على هامش مران، بالرغم من عدم وجوده ضمن قائمة الفريق لخوض البطولة العربية بسبب الإصابة واعلان اعتزاله رسميا.

 ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الشباب السعودي المقرر له غدا الاثنين في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كل من : 

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم. 

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

 خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

 خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح ذكي.

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