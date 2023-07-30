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الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

البطولة العربية.. تدريب بدني للاعبي الزمالك استعدادا لمواجهة الشباب السعودي

من تدريبات الزمالك
من تدريبات الزمالك
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بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه على ملعب عكاظ مساء اليوم الأحد استعدادا للقاء الشباب السعودي المقبل في البطولة العربية بالفقرة البدنية. 

وأدى اللاعبون عمليات الإحماء والتدريبات البدنية تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق قبل بدء الفقرة الفنية.

 ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الشباب السعودي المقرر له غدا الاثنين في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كل من :

 حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم. 

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

 خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا". 

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح ذكي.

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