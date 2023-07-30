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الأحد 30 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

أمن القاهرة يحل لغز تغيب سيدة القطامية عن منزل زوجها

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله على موقع "فيس بوك" بشأن تغيب سيدة عن مسكن زوجها بالقطامية. 

بدأت الواقعة فى إطار كشف ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تغيب إحدى السيدات "مقيمة بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة". 

وبالفحص أمكن تحديد مكان تواجد المُبلغ بغيابها (ربة منزل) وتبين أنها تتواجد مع والدتها بمحل إقامتها بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط، وباستدعائها حضرت بصحبة والدتها وقررت بوجود خلافات بينها وبين زوجها، واعتياده الاعتداء عليها بالضرب، فتركت على إثر ذلك مسكنها بمحض إرادتها وأقامت مع والدتها التي أيدت ما سبق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة الأمن القطامية منشور قسم شرطة القطامية