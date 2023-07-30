فيديو| «اغتصاب تحت تهديد السلاح».. تحقيق لـ«البوابة» يكشف جرائم العنف ضد المرأة في السودان

أزمات مُتعددة ضربت شتى القطاعات فى السودان؛ مُنذ اندلاع الشرارة الأولى لحرب مُنتصف أبريل المنصرم؛ إلا أن المُعاناة والجرائم المُتصلة بالنزاع فى حرب السودان فاقت الخيال؛ فبعد أكثر من 100 يومًا على حرب السودان؛ باتت لا توجد امرأة فى الخرطوم بمأمن عن جرائم الاغتصاب والعنف المُتصل بالنزاع.



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«اغتصاب تحت تهديد السلاح».. تحقيق لـ «البوابة نيوز» يكشف جرائم عنف ضد المرأة في السودان



عبر هذا التحقيق وثقت «البوابة نيوز» جرائم ترهيب واغتصاب النساء والفتيات والأطفال فى حرب السودان على يد ميليشيات وتحت وطأة السلاح، معلومات تنشر لأول مرة أطلعنا عليها نشطاء ومُراقبون لجرائم مُرعبة وصلت لحد الوفاة ارتُكبت بحق النساء والفتيات والأطفال، فبين جُرم الاغتصاب ووصمة العار تعيش الناجيات قهر الاعتداءات الجنسية، حتى وصل الأمر لاعتقال القائمين على تضميد آثار تلك الجريمة من الأطباء والنشطاء.