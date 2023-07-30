المؤتمر: ندعم اختيار المحافظ بالتعيين.. ولابد من وجود أكاديمية لتدريب الكوادر المحلية

قال الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر ومحافظ القليوبية والإسكندرية السابق، إن رؤية الحزب هي أن يتم بتعيين المحافظ نظرا للظروف التي تمر بها البلاد بالإضافة إلي طريقة اختيار القيادات التنفيذية الممثلة في السكرتير العام ورؤساء الوحدات المحلية والمدن والاحياء وهذه حسمت بقانون الخدمة المدنية، ونتحدث اليوم عن آلية اختيارها والجميع يتفق علي أهمية وجود أكاديمية لتدريب الكوادر المحلية وهذه يلتحق بها من يرغب في الالتحاق بالوظائف المحلية ويحصل علي شهادة ويصبح مؤهلا لاختياره ضمن الوظائف التنفيذية بالإضافة إلى تدريب الكوادر المحلية بشكل جيد في تلك الأكاديمية للحصول على دورات وتدريب عملي لتعينهم في الوظائف المختلفة.

وأضاف “فرحات” في كلمته خلال المشاركة في مناقشات لجنة المحليات بالحوار الوطني: ناقشنا ملف الوحدات المحلية التنفيذية وهي المحافظة والمركز والمدينة والقرية هل يتم اختزالها إلي ثلاث مستويات ام تظل كما هي ورؤيتنا هي أن تظل كما هي لإفساح المجال للكوادر السياسية الشابة والمرأة والعمال والفلاحين للممارسة السياسية حيث أن المجال حيث أن المجالس المحلية معطلة منذ عام 2011 وبالتالي هناك شريحة لم تمارس العمل السياسي في المجلس المحلي.



وأشار إلي أن سلطات المحافظين وكيفية توزيعها ومنحهم سلطات أوسع في القانون الجديد للإدارة المحلية وذلك بأن يصدر قانون موحد للإدارة المحلية وبداخله باب للمجالس الشعبية المحلية ينظم طرق الانتخاب بالقائمة المطلقة المغلقة مع النظام الفردي هو النظام الامثل للانتخابات في ظل دستور 2014 بالإضافة إلي وضع العاصمة الإدارية ومحافظة القاهره في القانون الجديد وكيفية تنظيم آليات عملهم وكيفية التدرج والانتقال إلي اللا مركزية المالية والإدارية.