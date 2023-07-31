الليلة.. الزمالك في مواجهة قوية أمام الشباب السعودي بالبطولة العربية

يلتقي فريق الكرة الأول بالزمالك بقيادة مدربه أوسوريو، في السادسة من مساء اليوم الإثنين، مع فريق الشباب السعودي، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة ببطولة الأندية العربية التي تقام حاليًا بالسعودية.

وكان الزمالك قد حقق الفوز في مباراته الأولى بالمجموعة على حساب فريق المنستيري التونسي بنتيجة 4-0، ويتصدر الفريق الأبيض المجموعة برصيد ثلاث نقاط، بينما تعادل الشباب السعودي في المباراة الأولى أمام النصر السعودي سلبيًا.

يدخل الزمالك لقاء اليوم بمعنويات كبيرة بعد الفوز على الاتحاد المنستيري ويرغب في حسم مباراة اليوم على حساب فريق الشباب للوصول للنقطة 6 وضمان التأهل لربع نهائي البطولة.

من جانبه حذر المدرب أوسوريو لاعبي الزمالك من الاستهانة بالمنافس، مؤكدا أن المباراة أمام الشباب ستكون صعبة لأنه يضم لاعبين مميزين، وطالبهم بخوض المباراة بروح قتالية عالية لضمان الحصول على النقاط الثلاث.

وتضم قائمة الزمالك في البطولة العربية كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح ذكي.

ويرغب الزمالك في الوصول إلى المباراة النهائية بالبطولة العربية لضمان الحصول على قيمة مالية كبيرة، سواء بالتتويج بالمركز الأول أو حصد المركز الثاني على أقل تقدير.