نيكولاس ميركوفيتش يكتب: خطط جهنمية (1).. دور واشنطن فى انقلاب كييف 2014.. المنظمات غير الحكومية الأمريكية أعدت أوكرانيا للحرب منذ التسعينيات وتعمل كناقل للهيمنة الأمريكية

الأحد 30/يوليو/2023 - 05:37 م

أوكرانيا هى جسر طبيعى بين روسيا والاتحاد الأوروبى. لذلك كانت منطقة استراتيجية يجب حمايتها من قبل جميع الأوروبيين لضمان الاستقرار والازدهار والأمن فى قارتنا. وإدراكًا منها لذلك، فقد ركزت الولايات المتحدة، التى لا تريد أوروبا قوية وحتى أقل قوة روسيا، جهودها على مدى عقود لمنع أوكرانيا من أن تكون البوابة الطبيعية.

بالنسبة للمحافظين الجدد الأمريكيين، على العكس من ذلك، من الضرورى فصله عن العالم الروسى وربطه بالعالم الأطلسى، عن طيب خاطر أو بالقوة. فى كتابه رقعة الشطرنج الكبرى حدد زبيجنيو بريجينسكى أنه «بدون أوكرانيا، لم تعد روسيا إمبراطورية فى أوراسيا.

من أجل تعزيز النخبة الأوكرانية الموالية للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، نشرت واشنطن، حتى قبل سقوط الاتحاد السوفيتى، قوتها الناعمة من خلال المنظمات غير الحكومية الأطلسية والتقدمية التى تم إرسالها إلى كييف.

فى هذا المقال الأول، سنرى كيف تستخدم الولايات المتحدة العديد من المنظمات المدعومة للتأثير على السياسة السيادية لأوكرانيا وتمويلها والتدخل فيها. سنرى فى مقال ثانٍ كيف اعتمدت واشنطن أيضًا على جمعيات صديقة مثل منظمة المجتمع المفتوح التابعة لجورج سوروس لتحويل المجتمع الأوكرانى من الداخل قبل وبعد الانقلاب المؤيد للأطلسى فى كييف عام ٢٠١٤.

خلال جلسة استماع أمام اللجنة الفرعية لأوروبا التابعة للجنة العلاقات الدولية بمجلس النواب الأمريكى فى عام ٢٠٠٤، علمنا أن المنظمة غير الحكومية الأمريكية «نيد» National Endowment for Democracy (NED) كانت موجودة فى أوكرانيا منذ عام ١٩٨٨، أى حتى قبل سقوط الاتحاد السوفيتى.

تأسست NED فى عام ١٩٨٣، وفقًا لموقعها على الإنترنت، على أساس «فكرة أن المساعدة الخارجية الأمريكية باسم الديمقراطية ستكون جيدة للولايات المتحدة ولأولئك الذين يكافحون من أجل الحرية والحكم الذاتى فى جميع أنحاء العالم» ويشير موقعها على الإنترنت أيضًا إلى أن منظمة نيد NED «ظلت فى طليعة النضالات الديمقراطية حول العالم، بينما تتطور إلى مؤسسة متعددة الأوجه تمثل مركزًا للنشاط والموارد والتبادل الفكرى للنشطاء والممارسين وعلماء الديمقراطية فى جميع أنحاء العالم».

على الرغم من مظهرها الذى يعكس تواضعها، فهى فى الواقع جسر ناقل لدعم النفوذ الأمريكى ومشاريع التدخل من الخارج. ويتم تمويل NED من قبل كونجرس الولايات المتحدة، والذى يدعم بالتالى أولئك الذين تريد أمريكا رؤيتهم فى السلطة..

الأمر الغريب بالنسبة للمؤرخ الأمريكى ويليام بلوم، فإن NED هى «تحفة فى السياسة والعلاقات العامة والسخرية». ويعتقد أن منظمة NED تلاعبت بالانتخابات فى نيكاراجوا فى عام ١٩٩٠ وفى منغوليا فى عام ١٩٩٦، وساعدت فى الإطاحة بالحكومة التى تم انتخابها ديمقراطيا فى بلغاريا فى عام ١٩٩٠ وفى ألبانيا فى عامى ١٩٩١ و١٩٩٢.

وكانت NED مرة أخرى هى التى هزمت المرشح السلوفاكى المرشح لمنصب رئيس الوزراء بالتعاون مع واشنطن والتى مولت إلى حد كبير أيضا معارضة هوجو شافيز فى فنزويلا فى عام ١٩٩٩ حتى عام ٢٠٠٤. وتحاول NED تقديم نفسها كمنظمة محايدة يقودها الدفاع عن الديمقراطية. لا يمكن لمديريها شغل منصب فى الحكومة الأمريكية فى نفس الوقت، ولكن الحقيقة أن العديد من مديرى تلك المنظمة غير الحكومية كانوا مستشارين أو أعضاء مؤثرين جدًا فى الحكومة الأمريكية، مثل إليوت أبرامز وهنرى كيسنجر وفرانك كارلوتشى وزبيجنيو بريجنسكى، وبول وولفويتز، ويسلى كلارك أو مادلين أولبرايت.



ووفقًا لوليام بلوم أيضًا، فإن منظمة NED أو المنظمات الصديقة مثل وكالة التنمية الدولية (AID) لديها «العديد من الموارد المالية حسب الضرورة والعديد من الجزرات والعصى التى يجب أن تهتز». ويتابع: «إنهم ينظمون المؤتمرات والندوات، ويوزعون أطنانًا من المواد، ووجدوا منظمات غير حكومية جديدة، وصحفًا جديدة، ووسائل إعلام أخرى.

يتم كل هذا لتعليم موظفى الحكومة والقطاعات الأخرى المنتقاة من السكان مزايا ومتعة الخصخصة وتحرير الاقتصاد، وتعليمهم كيفية تنظيم مجتمع رأسمالى، وكيفية إعادة بناء الدولة لجعلها جذابة للمستثمرين الأجانب، كيف تنزلق بسعادة إلى أحضان البنك الدولى وصندوق النقد الدولى.

وتتمسك هذه المنظمات بمظهر الحياد والسخاء والكرم لكن هدفها هو جلب الرجال إلى رأس السلطة فى البلدان الأجنبية على شكل دوكسا الأمريكية. يقول ألين وينشتاين، مؤرخ أمريكى، وموظف حكومى كبير ومؤسس NED، بدون أى خجل: «الكثير من الأشياء التى نقوم بها اليوم تم القيام بها سرًا من قبل وكالة المخابرات المركزية قبل ٢٥ عامًا».

عندما لا تحصل الولايات المتحدة على ما تريده من خلال مسئوليها، من خلال المؤامرات أو المتسللين فى البلدان الأجنبية، فإنها لا تتردد فى إثارة الثورات الملونة والدعوة إلى الإطاحة بالحكومات القائمة حتى لو تم انتخابها ديمقراطيًا.

وترفض الولايات المتحدة الاعتراف بمسئوليتها فى هذه الأحداث التى يفترض أن تكون عفوية ووطنية وشعبية، لكن الحقيقة هى أنها تعمل من وراء الكواليس وتوجه الأموال وتتواجد فى كل مكان لتنسيق الثورات. وهكذا كان محركى الدمى الأمريكيين نشيطين للغاية فى يوغوسلافيا (أوتبور، ٢٠٠٠)، وجورجيا (ثورات الورود، ٢٠٠٣)، وقرغيزستان (ثورة توليب، ٢٠٠٥)، وبيلاروسيا (ثورة الجينز، ٢٠٠٥، ثم مرة أخرى فى عام ٢٠٢٠)، لبنان (ثورة الأرز، ٢٠٠٥) وفى أرمينيا (الثورة المخملية، ٢٠١٨).. هم أيضًا فى أماكن أخرى من العالم فى أفغانستان والعراق وليبيا وسوريا والصومال.

وبالحديث عن الثورات الملونة، يعترف الصحفى الفرنسى آلان جيليمولز، الذى يحاول التقليل من قوة التدخل الأطلسي: «فى الواقع، فى بلجراد وتبليسى كما هو الحال فى كييف، كانت هناك حركة شبابية منظمة للغاية، فى كل مرة لديها نفس المعرفة، وكانت بمثابة طليعة الثورة.

وجدت أيضًا، فى كل مرة، دعمًا ماليًا من الغرب، تم تقديم جزء منه من مؤسسات سوروس ولكن أيضًا من فريدوم هاوس، وهى مؤسسة يديرها الرئيس السابق لوكالة المخابرات المركزية، جيمس وولسى، أوراسيا، أو كارنيجى، أو من قبل المعهد الجمهورى الوطنى، التابع للحزب الجمهورى ورئيسه جون ماكين، الوزن الثقيل للحزب، أو من قبل نظيره الديمقراطى المعهد الديمقراطى الوطنى، بقيادة مادلين أولبرايت، وزيرة الخارجية السابقة لإدارة كلينتون.

لا يزال هناك عدد قليل من المنظمات غير الحكومية الأمريكية مثل Internews وIrex Pro Mediaالتى دربت الصحفيين وفقًا للمعايير الغربية.

بين ٢٠١٤ و٢٠٢٢، مولت NED أكثر من ٢٢ مليون دولار لأكثر من ٣٠٠ مشروع فى أوكرانيا كان هدفها هو قلبها ضد شقيقتها روسيا وضمها إلى المعسكر الأطلسى وأدرك المنشق السوفيتى السابق ألكسندر سولجينتسين الاستراتيجية الأطلسية للثورات الملونة.

وقال فى مقابلة: «لا يوجد فرق كبير بين تصرفات الناتو وأفعال الولايات المتحدة الفردية. وبالنظر بوضوح إلى أن روسيا الحالية لا تشكل أى تهديد لهم، يقوم الناتو بشكل منهجى ومستمر بتوسيع أجهزته العسكرية فى أوروبا الشرقية وإلى البر الرئيسى الروسى من الجنوب. وهذا يشمل الدعم المادى والأيديولوجى المفتوح للثورات «الملونة» والإدخال المتناقض لمصالح شمال الأطلسى إلى آسيا الوسطى.

كل هذه العناصر لا تدع مجالًا للشك فى أنه يجرى الإعداد لتطويق كامل لروسيا وفقدان سيادتها وعدم السماح بأى عضوية لروسيا فى مثل هذا التحالف الأوروبى الأطلسى، الذى يقوم بالدعاية فى أجزاء مختلفة من كوكب الأرض للأيديولوجيا وأشكال الديموقراطية الغربية الحالية – وكل ذلك لن يؤدى إلى التوسع بل إلى انحطاط الحضارة المسيحية.

ومن منظور هذه النظرة، نفهم أن NED والمنظمات الأمريكية غير الحكومية تعملان كضمان أخلاقى للإمبريالية وذلك من خلال جلب الديمقراطية إلى الدول التى يبدو أنها تفتقر إليها.. هذه المنظمات تعمل فى الواقع بمثابة ناقل للهيمنة الأمريكية، التى تمد قوتها عن طريق فرض الخضوع والاختباء وراء حق الاقتراع، وإخفاء حقيقة عبودية جديدة!

معلومات عن الكاتب:

نيكولاس ميركوفيتش.. محلل فرنسى متخصص فى العلاقات بين شرق وغرب أوروبا والولايات المتحدة. مؤلف كتاب يتناول العلاقات المتضاربة بين الولايات المتحدة وأوروبا بعنوان «إمبراطوريات أمريكا». له أيضًا كتابان عن البلقان: «مرحبًا بك فى كوسوفو» و«استشهاد كوسوفو».. يكتب عن خطط الولايات المتحدة الأمريكية السرية لاختراق أوكرانيا والسيطرة على الأمور بداخلها منذ زمن طويل.