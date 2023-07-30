مدير "تعليم القاهرة" يستقبل وفد الأزهر الشريف

استقبل أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، ، وزينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية، اليوم الأحد ، الدكتور شريف أبو حطب مدير عام وعظ الأزهر الشريف بالقاهرة و الدكتور جمال عبد العال مدير التوجيه بوعظ الأزهر الشريف بالقاهرة.

تناول اللقاء سبل تجديد التعاون المشترك بين مديرية التربية والتعليم بالقاهرة والأزهر الشريف في مجال التوعية وتوجيه طلاب المراحل التعليمية، ونشر الفكر المعتدل، وتقويم السلوكيات، ومحاربة الظواهر السلبية المنتشرة بين الشباب، منها العنف ومخاطر شبكات التواصل الاجتماعي، ودعم مفاهيم الولاء والانتماء وحب الوطن، وآداب تعامل الطالب مع أسرته ، ومدرسيه، وداخل مدرسته، والحفاظ على وسائل التعليم فيها، وتعزيز قيم الأخلاق والفضائل والعلم والمثل .

وشدد "موسى" على أهمية دور الأزهر الشريف فى نشر القيم الإيجابية من خلال عقد الندوات واللقاءات مع الطلبة والطالبات بالمدارس التعليمية" حول حب الوطن والحفاظ على الممتلكات العامة ونشر الأخلاق الفاضلة والحميدة .

ورحب موسى بالتعاون المشترك من أجل تحقيق جيل قادر على تحمل المسئولية وتكوين فرد صالح لمجتمعه وبيئته ،فالوطن لا يبنى إلا بسواعد أبناؤه، وأخيراً تم التقاط الصور التذكارية.