محافظ مطروح: يجب التكاتف مع جهود الدولة فى ترشيد استهلاك الكهرباء

أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأحد، مسؤولية الجميع وأهمية التكاتف مع جهود الدولة فى ترشيد استهلاك الكهرباء، موجها رؤساء مجالس المدن وقطاع كهرباء مطروح بتشكيل لجان مرور دورية على المراكز والمحال التجارية وتحديد نسب الإنارة بها وعدم الإسراف.

ووجه محافظ مطروح بمراجعة الإنارة العامة ورصد التوصيلات العشوائية، وكذلك مراجعة نظام الممارسة في الإنارة، كما وجه بأهمية توعية المواطنين بترشيد الاستهلاك في الكهرباء، وعدم الإسراف مع التزام جميع المصالح الحكومية بإطفاء جميع المصابيح عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية عدا الإدارات المعنية كغرف العمليات ومكاتب الأمن، ودراسة موقف الجهات المعنية بالعمل أون لاين كل أحد خلال شهر أغسطس بدءًا من الأسبوع المقبل، وكذلك إجراء تحليل إحصائي لمتابعة استهلاك الكهرباء بنطاق المحافظة خلال أشهر الصيف.

محافظ مطروح يؤكد مسؤولية الجميع فى ترشيد استهلاك الكهرباء

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