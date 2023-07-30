استمرار اختبارات الزمالك لاختيار الناشئين استعدادا للموسم الرياضي الجديد

استمرت اليوم الأحد داخل نادي الزمالك، اختبارات كرة القدم لاختيار الناشئين والبراعم، استعدادا للموسم الرياضي الجديد.

وشهد مقر النادي اليوم اختبارات مواليد 2009 و2010 و2011، على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء.

وتقام غدًا الإثنين 31 يوليو، الاختبارات لمواليد 2007 و2008 و2012 و2013، ويوم الثلاثاء 1 أغسطس اختبارات لمواليد 2005 و2006 و2014 و2015.

من اختبارات الزمالك

ومن المقرر أن تختتم الاختبارات داخل نادي الزمالك يوم الأربعاء المقبل 2 أغسطس وذلك لمواليد 2003 و2004.

وتشهد اختبارات نادي الزمالك إقبال كبير في جميع المراحل، في ظل رغبة الأهالي بالتحاق صغارهم لقطاع الناشئين بالزمالك، وتحقيق أحلامهم مستقبلا باللعب للفريق الأول للزمالك وحصد مزيدا من الشهر والأموال.

ويتابع الفريق الأول بالزمالك بقيادة المدرب أوسوريو كل ما يحدث في قطاع الناشئين عبر تقارير تصل إليه، بالإضافة لحرصه على مشاهدة مباريات لفرق القطاع المميزة منهم، لتصعيد لاعبين للتدريب مع الفريق الأول، ضمن سياسة أوسوريو التي يتبعها منذ أن تولي مسئولي الزمالك خلفا للمدرب البرتغالي أوسوريو.