14 قرارا لترشيد استهلاك الكهرباء في بورسعيد

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا، اليوم الأحد، مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للبدء في إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بمحافظة بورسعيد.

قرارات الاجتماع

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على عدد من الإجراءات وهي: عمل جدول توقيتات انقطاع الكهرباء، والالتزام بتوقيتات العمل الرسمية داخل دواوين عموم المحافظة والأحياء ومديريات الخدمات وعدم التواجد بعد مواعيد الإنصراف إلا باستدعاء رسمي لحاجة العمل، وتخفيض الانارة العامة فى الشوارع والطرق الرئيسية، وقيام الادارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالتفتيش على جميع الإدارات الخارجية والطرق لتنفيذ تعليمات ترشيد الكهرباء.

جرى الاتفاق على التفتيش على المولدات داخل المؤسسات الصحية والتنسيق بينها وبين شركة الكهرباء، وغلق جميع وجهات المحلات والمولات، وإغلاق تام لكافة وجهات الاعلانات عامة عدا الطاقة الشمسية أو المولد، وعدم اضاءة كشافات الملاعب عدا النوادي الاجتماعية وحمامات السباحة.

كما جرى التشديد على التزام مديرية الشباب والرياضة باتباع التعليمات، وترشيد الطاقة بالملاعب عدا النوادي الاجتماعية، وأن تكون جميع العدادات مسبوقة الدفع في الكنائس والمساجد وكافة الجهات، والقيام بفصل الوصلات المخالفة مع عدم عمل ممارسات من أي جهة، والتزام صالات الأفراح بانارة القاعة فقط، وعدم اضاءة أي أنوار للزينة في الأفراح وافتتاح المحلات التجارية حتى اذا كان هذا عن طريق المولدات، والتشديد على أهمية دور كافة الجهات التنفيذية في زيادة الوعي المجتمعي بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء، واعتبارا من 6 أغسطس سيكون الأحد من كل أسبوع يوم عمل من المنزل للمصالح الحكومية ماعدا المتعاملين مع الجمهور.