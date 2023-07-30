محافظ الإسكندرية يبحث مع سفير دولة اليونان تعزيز سبل التعاون

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، بمكتبه، نيكولاس باباجورجيو سفير دولة اليونان بالقاهرة، وأثناسيوس كوستينوس قنصل عام دوله اليونان بالإسكندرية، لمناقشة سبل التعاون بين الجانبين.

في بداية اللقاء، رحب المحافظ بالضيوف على أرض الإسكندرية، مشيرًا إلى عمق العلاقات الثنائية بين الجانبين الممتدة عبر التاريخ.

وأشاد المحافظ بزيادة التعاون السياحي المتبادل بين الجانبين في الآونة الأخيرة من خلال زيادة الوفود السياحية السكندرية لزيارة اليونان، مؤكدا على حرص المحافظة على زيادة التعاون بين الجانبين على كافة الأصعدة.

من جانبه، أكد سفير دولة اليونان أن مدينة الإسكندرية هي دائما في قلب اليونان. وأضاف أن اليونان استقبلت في العام الماضي عدد كبير من السياح يعادل ثلاث أضعاف سكان اليونان وكان هناك العديد من التحديات ونحاول إيجاد توازن لذلك.

وأعرب على استعداده لترتيب لقاء بين الغرفة التجارية اليونانية ووفد من محافظه الإسكندرية لبحث فرص التعاون والاستثمار خاصة في مجال السياحة.