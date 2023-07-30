استقرار أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الأحد

استقر سعر الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الأحد، دون أي تغيير منذ أمس في محلات الصاغة المنتشرة بمختلف مدن ومناطق الجمهورية.

وسجل سعر عيار 21 حوالي 2140 جنيه للبيع و2150 جنيه للشراء، وعيار 24 نحو 2446 جنيه للبيع و2457 جنيه للشراء.

ووصل سعر عيار 14 إلى 1427 جنيه للبيع و1843 جنيه للشراء، وعيار 18 لنحو 1834 جنيه للبيع و1843 جنيه للشراء.

كما سجل سعر أوقية الذهب نحو 76.1 ألف جنيه للبيع و76.42 ألف جنيه للشراء، وكيلو الذهب نحو 2.445 مليون جنيه للبيع و2.5 مليون جنيه للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 17.12 ألف للبيع و17.2 ألف جنيه للشراء.