وصول البطاقة الدولية لنجم الزمالك قبل مواجهة الشباب السعودي

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق عن وصول البطاقة الدولية الخاصة بلاعب الفريق الأول لكرة القدم يوسف إبراهيم " أوباما" الذي انتهت إعارته لنادي الحزم السعودي.

وأكد منصور في تصريح صحفي اليوم الأحد، أنه تم قيد اللاعب بالقائمة المحلية للفريق ويحق له المشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة بعد وصول البطاقة الدولية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم.

وكان الزمالك قام بقيد الثنائي حمدي علاء وأحمد زكي بعد انتهاء إعارتهما للبنك الأهلي وزد في الفترة الماضية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الشباب السعودي المقرر له غدا الاثنين في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كل من :

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح ذكي.