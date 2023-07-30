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الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس العراق يؤكد أهمية توطيد العلاقات مع الكويت وتشجيع فرص الاستثمار

عبد اللطيف رشيد
عبد اللطيف رشيد
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أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، اليوم الأحد، أهمية توطيد العلاقات مع الكويت وتشجيع فرص الاستثمار والتجارة، وكذلك ضرورة مواصلة التنسيق المشترك والعمل معا لإيجاد تفاهمات مُرضية بشأن المسائل العالقة والوصول إلى حلول حاسمة تسهم في بناء مستقبل زاهر.

وأوضحت الرئاسة العراقية في بيان لها أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس رشيد لوزير الخارجية الكويتي سالم عبدالله الصباح والوفد المرافق له، مشيرا إلى اهتمام بلاده بإنجاح جميع المساعي الرامية لتثبيت الأمن والاستقرار اللازمين لمواصلة العمل والبناء.

ومن جانبه، أعرب الصباح عن سعادته بالإنجازات التي تحققت في العراق، وعن ثقته في وصول العراق إلى بر الأمان والاستقرار والرفاهية، موضحا أن المحادثات مع العراق كانت مثمرة، والعلاقات الثنائية بين البلدين متينة وقوية وستكون أفضل وستشهد إنجازات كبيرة، معربا عن تطلع الجانبين إلى تعزيزها في مختلف المجالات.

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