الرياضة تنهي إجراءات سفر أفضل لاعب في دوري مراكز الشباب لفرنسا

انهت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي كافة الإجراءات الخاصة بسفر اللاعب محمد عاطف أفضل لاعب بدوري مراكز الشباب توتال انرجيز لكرة القدم النسخة التاسعة، ولاعب مركز شباب الخارجة بالوادي الجديد، إلى نادي باستياس بفرنسا؛ لاستكمال فترة معايشة والاختبارات النهائية، وتمهيدًا لإجراء الفحوصات والاختبارات النهائية وإتمام التعاقد، وذلك في الفترة من 1-15 أغسطس المقبل.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، أن هذه الخطوة تأتي بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالرعاية المتكاملة للمواهب الرياضية، من مختلف المشروعات التي تنفذها الوزارة، وبخاصة دوري مراكز الشباب الذي يفرز العديد من المواهب كل عام، فضلًا عن دعم الأندية والمنتخبات الوطنية بانتقاء اللاعبين المتميزين من الشباب وإتاحة الفرصة للمواهب المتميزة، مشددًا على ضرورة الاستمرار في إعطاء الفرص لأبناء مراكز الشباب واكتشاف مواهبهم.

ولفت “صبحي” إلي حرص الوزارة حريصة على توفير كافة الإمكانات الخاصة بتنفيذ دورى مراكز الشباب، في ضوء توجيهات القيادة السياسية للعمل على توسيع قاعدة الممارسين للرياضة وتكثيف الأنشطة الرياضية داخل مراكز الشباب.

وتتحمل شركة توتال انرجيز الراعية لدوري مراكز الشباب للعام الثاني على التوالي، كافة للتكاليف المالية المترتبة علي سفر اللاعب من رسوم المسحات والتأشيرات وتذاكر الطيران والإقامة والاعاشة والانتقالات الداخلية، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية - الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب.

ويُعد اللاعب محمد عاطف أفضل لاعب بدوري مراكز الشباب النسخة التاسعة، والذي نظمته الوزارة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية – الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، برعاية توتال إنريجز، ويبلغ من العمر 21 عامًا، ويرتدي رقم 10، ويلعب كجناح أيسر.