تفاصيل وفاة محتجز داخل قسم شرطة مصر القديمة

تواصل نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الأحد، التحقيق في واقعة وفاة محتجز في حجز قسم شرطة مصر القديمة.

واستمعت النيابة إلى أقوال الزوجة والتي أكدت عدم وجود شبهة جنائية، حيث لم تتهم أحد بالتسبب في وفاة زوجها، مشيرة إلى أنه متعاطي للمواد المخدرة ومريض بأمراض مزمنة وأن الوفاة طبيعية.

وكانت النيابة قد أمرت بتشريح جثة المتوفي، والتحرى حول الواقعة لكشف ملابساتها، وتبين من مناظرة الجثة، عدم وجود إصابات في جسده، ويرجح أن الوفاة طبيعية.

وتبين من الكشف الطبي الاولى أن الوفاة طبيعية وأن أصدقائه في الحجز تفاجأوا به يسقط مغشيًا، على الأرض أثناء جلوسه، وبإخطار الحرس، والانتقال إليه تبين وفاته، وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين أنه وفاته المنية.