«بعد انتشال جثته».. قرارات جديدة من النيابة بشأن وفاة نجل الفنان حسن يوسف

فتحت جهات التحقيق بنيابة مطروح تحقيقاتها الموسعة، في واقعة وفاة “عبد الله حسن يوسف 35 عامًا” نجل الفنان الكبير حسن يوسف، إذ قررت النيابة تحويل جثمان المتوفي لمصلحة الطب الشرعي، وذلك لفحصه والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية، وذلك بعدما ناظر فريق من النيابة جثمان المتوفي.

وأشارت المعاينة الأولية للجثمان إلى أن الوفاة بسبب إسفكسيا الغرق، وذلك بإحدي قري الساحل الشمالي، وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية في واقعة الوفاة، وتفريغ كاميرات المراقبة القريبة من محل الواقعة، للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، أن “ عبد الله” نجل الفنان حسن يوسف، أخبر أسرته بأنه متجه إلي الشاطئ للإستحمام، وبعدها أكتشف أفراد أمن القرية غرقه، بعدما عثروا عليه غريقًا بجوار الشاطئ.

وصرحت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، ان الفنانة شمس البارودي دخلت في حالة انهيار وصدمة بعد تلقيها خبر وفاة نجلها عبد الله الذي لقي مصرعه أمس غرقًا في احدي قري الساحل الشمالي، مشيرة إلى أن حالتها غير جيدة.

وأضافت “عنبر” أنها ذهبت إلى العلمين لكنها لم تتوصل لأي معلومة بشأن جنازة الراحل أو تفاصيل دفنه.

عبد الله هو الابن الأصغر للأسرة درس الطيران في أوكرانيا والاعلام في بيروت ولم يدخل مجال التمثيل مثل شقيقه الأكبر عمر.

https://www.youtube.com/watch?v=KpwHR9IMPKI&t=11s



كانت قد تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة نجل الفنان الكبير حسن يوسف عقب غرقه أثناء قضاء إجازة المصيف في الساحل الشمالي.

وانتشل أفراد الإنقاذ جثة شاب يدعى عبد الله 35 عامًا من داخل مياه البحر بالساحل الشمالي وتبين بالفحص أنه نجل الفنان حسن يوسف وتم إيداع الجثة مشرحة مستشفى العلمين لحين صدور قرار النيابة.

وكان قد لفظ عبد الله نجل الفنان المصري الكبير حسن يوسف؛ أنفاسه الأخيرة بعد تعرضه للغرق في الساحل الشمالي بإحدى القرى السياحية، أمس السبت، بعد صراع كبير مع إسفكسيا الغرق.

وتلقت أجهزة الأمن بلاغًا بوجود غريق داخل مياه البحر، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث وتم انتشال جثة لشاب في العقد الثالث من العمر وتبين أنه نجل الفنان المصري حسن يوسف ويُدعى عبد الله وتم نقل الجثة إلى مستشفى العلمين وأخطرت النيابة للتحقيق.