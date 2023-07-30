المشدد 5 سنوات لمتهمين و3 أعوام لـ16 متورطا بأحداث شغب السلام

قضت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بالسجن المشدد ٥ سنوات لمتهمين اثنين، والمشدد ٣ سنوات لـ١٦ متهما، والحبس سنة مع الشغل لـ٤ متهمين، في محاكمة المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث شغب السلام".

أسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم استخدام مفرقعات وألعاب نارية، والتجمهر بالسلام وإشاعة الفوضى وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس بأن أطلقوا ألعابًا ناريًا تحوي مفرقعات بشكل عشوائي، وصوب قسم شرطة السلام ثان علي النحو المبين بالتحقيقات، واستعمال المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض أموال الناس للخطر.