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الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل استئناف أحمد آدم على تغريمه 300 ألف جنيه بتهمة التهرب الضريبي

أرشيفية
أرشيفية
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قررت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبى المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أمير ناصف، وعضوية المستشارين أنور أبوريه، وعمرو  الأحمداوي، وسكرتارية محمد صبحي، اليوم السبت، تأجيل استئناف الفنان أحمد آدم  على إلزامه بدفع مبلغ 300 ألف جنيه، في اتهامه بالتهرب من دفع 300 ألف جنيه للضرائب، لجلسة 28 أكتوبر لورود تقرير الخبير.

ووفقًا لوزارة المالية فإن القانون فرض غرامة مالية حدها الأدنى 200 جنيه، وحدها الأقصى 2000 جنيه، على من يمتنع عن تقديم الإقرار الضريبي في موعده، أو قدمه متضمنًا بيانات غير صحيحة، تؤثر بما يجاوز 10% من دين الضريبة.

تأجيل استئناف أحمد أدم 300 الف جنيه التهرب الضريبي