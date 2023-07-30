محافظ أسوان يكشف عن المنشآت المستثناة من خطة تخفيف الأحمال

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لوحة توزيع كهرباء فريال بإجمالى أحمال 6 ميجا ، التى تغذى مناطق الكورنيش والسوق التجارى ومنطقة جبل تقوق وشارع كسر الحجر .

جاء ذلك من أجل الوقوف ميدانياً على منظومة التطبيق لخطة ترشيد إستهلاك الكهرباء وتخفيف الأحمال تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، ووفقاً لتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية .

وخلال تفقده لمنظومة التشغيل بحضور العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، والمهندس أشرف عطا محمد نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء ، وأيضاً المهندس هانى جبريل مدير عام التشغيل والصيانة بقطاع كهرباء أسوان ، وجه اللواء أشرف عطية بضرورة التنسيق بين قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والصحة ، والجهات المعنية من خلال غرفة عمليات تعمل على مدار اليوم لضمان إستمرارية تشغيل المستشفيات وبنوك الدم ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى والمخابز البلدية الرئيسية ، وأيضاً المنشآت الحيوية ، واستثناء هذه المواقع من خطة تخفيف الأحمال حيث أنه غير مسموح إطلاقاً بتوقفها عن العمل لتقديم خدماتها للمواطنين على أكمل وجه .

وشدد المحافظ على أهمية أن لا تتعارض خطة التخفيف وترشيد إستهلاك الكهرباء مع تحقيق راحة المواطن ، وإعطاء الأولوية فى تخفيف الأحمال للمبانى والمنشآت الحكومية قبل المناطق السكنية ، وهو الذى يتزامن مع عدم المبالغة فى عدد مرات الإنقطاع بحيث يتم تطبيق آلية التوزيع العادل بين كافة المناطق والأحياء السكنية من خلال تشغيل المغذيات بمختلف مدن ومراكز المحافظة بشكل تبادلى .

وعقب ذلك تابع محافظ أسوان منظومة ترشيد إستهلاك الكهرباء بالمولات التجارية وسلاسل الهايبر ماركت بمرافقة المهندس خالد أبو القاسم مدير عام التموين ، وشدد على ضرورة الإلتزام بتشغيل المكيفات عند 25 درجة ، وكذا ما يتعلق بدرجات التبريد لثلاجات حفظ اللحوم والمنتجات المبردة المتنوعة ، وكذا الإلتزام بمواعيد الغلق والفتح ، مطمئناً على أسعار السلع الغذائية والإستراتيجية والأساسية ، ووضعها على كل سلعة لتعريف المواطنين المترددين على الهايبر بها ، والتأكد من الصلاحية والجودة للإستهلاك الآدمى للحفاظ على الصحة العامة بالشكل المطلوب.

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