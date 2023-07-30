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الأحد 30 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السكة الحديد: تعديل مواعيد وتركيب بعض القطارات على بعض الخطوط

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد
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أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن امتداد مسير وتعديل مواعيد واختصار وتعديل تركيب بعض القطارات على بعض خطوط الهيئة كالآتى:

أولًا: تعديل تركيب بعض القطارات: 
- اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 30  / 7 / 2023 يتم تعديل تركيب قطار 955 سياحى القاهرة / بورسعيد ليكون بالتركيب (8 عربات ثالثة مكيفة). 
- اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 31 / 7 / 2023 يتم تعديل تركيب قطار570 – 571   وقطار 572 – 573 سياحى بورسعيد / الإسكندرية  والعكس  ليكونوا بالتركيب (8 عربات ثالثة مكيفة).
- اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 1 / 8 / 2023 يتم تعديل تركيب قطار 186 سياحيا بورسعيد / سوهاج  ليكون بالتركيب ( 8 عربات ثالثة مكيفة ) على أن يعود بقطار 185 سياحى سوهاج / بورسعيد   يوم الأربعاء الموافق 2 / 8/ 2023 بنفس التركيب .  - اعتباراً من يوم الخميس الموافق 3 / 8 / 2023 يتم تعديل تركيب قطار 952  سياحي بورسعيد / القاهرة ليكون بالتركيب ( 8 عربات ثالثة مكيفة )  .
ثانياً : إعتباراً من يوم الإثنين الموافق 31 / 7 / 2023  يتم تعديل مواعيد القطارات الآتية : 
- تعديل ميعاد قيام قطار 47 ركاب طنطا / دمياط ليقوم الساعة 4:45 صباحاً بدلاً من الساعة 05:00 صباحاً . 
- تعديل ميعاد قيام قطار 59 ركاب طنطا / المنصورة ليقوم الساعة 01:15 ظهراً بدلاً من الساعة  01:00 ظهراً . 
- تعديل ميعاد قيام قطار 611 ركاب بنها / منوف ليقوم الساعة 10:30 صباحاً بدلاً من الساعة 09:40 صباحاً . 
- تعديل ميعاد قيام قطار 613 ركاب بنها / منوف ليقوم الساعة 12:35  ظهراً بدلاً من الساعة 12:05 ظهراً . 
- تعديل ميعاد قيام قطار 612 ركاب منوف / بنها ليقوم الساعة 10:25 صباحاً بدلا من الساعة 09:35 صباحاً . 
- تعديل ميعاد قيام قطار 614 ركاب منوف / بنها ليقوم الساعة 12:30 ظهراً بدلاً من الساعة 12:00 ظهراً .
ثالثاً : إعتباراً من يوم الإثنين الموافق / 31 / 7 / 2023 يتم امتداد مسير قطار 560 ركاب شربين / قلين إلى طنطا وإختصار قطار 458 بمحطة قلين . 
والهيئة دائمًا لا تتوانى فى تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل مواعيد خطوط الهيئة تعديل تركيب بعض القطارات