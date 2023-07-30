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الأحد 30 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حقيقة إزالة حدائق بمنطقة روكسى لإنشاء جراج جديد

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
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نفت محافظة القاهرة ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعى بشأن عزم محافظة القاهرة ازالة حدائق بمنطقة روكسى لانشاء جراج جديد .

وأكدت محافظة القاهرة أن ما يتم بجراج روكسى هو استئناف لأعمال انشاء المرحلة الثانية للمشروع بسعة ١٧٠٠ سيارة . 

وأوضحت محافظة القاهرة أن أعمال إنشاء جراج روكسى لا تتضمن إزالة أية حدائق أو أشجار ، وأن استئناف الأعمال يتم بالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضارى ويهدف لحل مشكلة عدم توافر أماكن لانتظار السيارات ولاحداث سيولة مرورية فى هذه المنطقة نظرا لما تشهده من كثافة فى الأنشطة والمراكز التجارية والسكانية، وليحقق استعادة للوجه الحضارى والجمالى لحى مصر الجديدة .

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