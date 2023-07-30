حقيقة إزالة حدائق بمنطقة روكسى لإنشاء جراج جديد

نفت محافظة القاهرة ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعى بشأن عزم محافظة القاهرة ازالة حدائق بمنطقة روكسى لانشاء جراج جديد .

وأكدت محافظة القاهرة أن ما يتم بجراج روكسى هو استئناف لأعمال انشاء المرحلة الثانية للمشروع بسعة ١٧٠٠ سيارة .

وأوضحت محافظة القاهرة أن أعمال إنشاء جراج روكسى لا تتضمن إزالة أية حدائق أو أشجار ، وأن استئناف الأعمال يتم بالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضارى ويهدف لحل مشكلة عدم توافر أماكن لانتظار السيارات ولاحداث سيولة مرورية فى هذه المنطقة نظرا لما تشهده من كثافة فى الأنشطة والمراكز التجارية والسكانية، وليحقق استعادة للوجه الحضارى والجمالى لحى مصر الجديدة .