غلق مطعم وكافيتريا في رأس البر بسبب إصابة مواطنين بنزلات معوية

قررت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، غلق إحدى المطاعم والكافيتريات بشارع النيل بمدينة رأس البر على خلفية حدوث حالات نزلات معوية بعد تناولهم لوجبات طعام بها، مما أدى إلى دخولهم المستشفيات لتلقى العلاج .

وفور رصد ذلك، كانت " المحافظ " قد أمرت بتوجيه لجنة من مديرية الصحة إلى المكان، والتى رصدت مخالفات للاشتراطات الصحية وعدم تخزين اللحوم بشكل صحيح و كذلك عدم اتباع إجراءات النظافة العامة، كما قامت بسحب عينات من اللحوم المطهية وإعدام ٢٥ لتر زيت سبق استخدامه وأيضًا ٥٣ كيلوجرام طعام واغذية لتغير خواصها مما أدى إلى عدم صلاحيتها ، هذا إلى جانب سحب مسحات من العمال والأواني .

فيما وقد تواصلت " محافظ دمياط " مع مدير مديرية الصحة للاطمئنان على الحالة العامة للمصابين، حيث يتلقى ٩ حالات العلاج بمستشفى جراحات اليوم الواحد بمدينة رأس البر و ٤ حالات بمستشفى الحميات بمدينة دمياط، وأكد مدير المديرية أن الحالات مستقرة بشكل كبير بعد تلقيهم العلاج و تم وضعهم تحت الملاحظة.

وأكدت " الدكتورة منال عوض "، التنسيق بين الوحدة المحلية بالمدينة والمديرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المطعم ، مؤكدة تكثيف الحملات على جميع المطاعم والكافيتريات للتأكد من سلامة الاطعمة المقدمة و اتباع الاشتراطات الصحية للحفاظ على سلامة المواطنين.