محافظ القليوبية يتوجه لحل مشكلة طفح مياه مصرف البركة بالقلج (صور)

توجه عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، إلى مدينة الخانكة على رأس فريق من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية والقاهرة الكبرى ومسئولي الصرف بالمحافظة والجهاز التنفيذي لحل مشكلة طفح مياه الصرف المغطى بمصرف البركة بمنطقة القلج نتيجة كسر خط الصرف المغطى قطر 1500 أثناء أعمال إنشاء بيارة صرف صحي لمشروع الصرف الصحي بالقلج مما أسفر عن ارتفاع منسوب المياه في المصرف من الجانبين.

وأكد المحافظ، أنه جرى السيطرة على ارتفاع منسوب المياه من خلال الدفع بعدد 15 بدالة كبيرة وعدد 20 سيارة شفط مياه، بالإضافة إلى عمل تحويل لمجرى المصرف للتخفيف من حدة الأزمة، لحين قيام الجهاز التنفيذي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال إصلاح الماسورة لعودة مجرى المصرف إلى طبيعته خلال ساعات.

وعاين فريق من الاستشاريين موقع الكسر وطرح بدائل تصميمية وتكليف المقاول بالبدء في أعمال تجهيز الموقع تمهيدا لاعتماد التصميم النهائي والبدء في التنفيذ على الفور.

والتقى المحافظ خلال الزيارة بأهالي المنطقة وطمأنهم، مؤكدا لهم أنه تم السيطرة على المشكلة وتم وضع الحلول الفورية وسيتم حل المشكلة بشكل فوري، مشيرا أن المحافظة بكامل أجهزتها تتابع الموقف حفاظا على مصالح المواطنين وعدم تضررهم، وأنه سيتابع بنفسه المشكلة لحين حلها.

كما وجه المحافظ خلال الزيارة بعمل حملة مكبرة لتطهير المصرف بالكامل ورفع المخلفات الموجودة على سطح المياه ونقلها إلى المدفن الصحي للحفاظ على صحة المواطنين القاطنين بالمنطقة وتوفير بيئة صحية لهم.

مشكلة المياه

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