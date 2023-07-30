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الأحد 30 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

غرق 3 شباب في شواطئ الهانوفيل بالإسكندرية

غرق
غرق
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أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد عبدالرازق، اليوم، عن غرق 3 شاب في شواطئ غرب المحافظة.

وأضاف بيان الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن شاطئ الياسمين بمنطقة الهانوفيل شهد غرق 3 شباب وهم إسلام صبحي جوده 16سنة، ومصطفى أنور منصور 20سنة، وإبراهيم شعبان 20 سنة من محافظة الزقازيق الشرقية.

وأشار البيان إلى أن الغرقى قاموا بنزول الشاطئ في تمام الساعة ٦ صباحا، حيث تم خروج اثنين من شاطئ الهانوفيل العام، هم إسلام صبحي جوده، ومصطفى انور منصور، وجاري البحث عن الثالث إبراهيم شعبان.

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