غرق 3 شباب في شواطئ الهانوفيل بالإسكندرية

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد عبدالرازق، اليوم، عن غرق 3 شاب في شواطئ غرب المحافظة.

وأضاف بيان الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن شاطئ الياسمين بمنطقة الهانوفيل شهد غرق 3 شباب وهم إسلام صبحي جوده 16سنة، ومصطفى أنور منصور 20سنة، وإبراهيم شعبان 20 سنة من محافظة الزقازيق الشرقية.

وأشار البيان إلى أن الغرقى قاموا بنزول الشاطئ في تمام الساعة ٦ صباحا، حيث تم خروج اثنين من شاطئ الهانوفيل العام، هم إسلام صبحي جوده، ومصطفى انور منصور، وجاري البحث عن الثالث إبراهيم شعبان.