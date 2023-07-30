البطولة العربية.. أوناجم يقود الوداد أمام اهلي طرابلس

أعلن عادل رمزي المدير الفنى لفريق الوداد البيضاوي المغربى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره أهلى طرابلس الليبى، وذلك بعد قليل على ملعب "استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، والتى تستضيفها المملكة العربية السعودية.

وجاء تشكيل فريق الوداد المغربى كالتالى:

حراسة المرمى: يوسف مطيع .

خط الدفاع: أمين أبو الفتح، أرسين زولا، إلياس شتى، أيوب العملود.

خط الوسط: أسامة محروس، زكرياء دراوي، اسماعيل المترجي، عبد الله حيمود.

خط الهجوم: محمد أوناجم، زهير المترجي.



ويقع الوداد المغربى في المجموعة الثانية رفقة السد القطري والهلال السعودي وأهلي طرابلس الليبي.

يحتل فريق الوداد قاع ترتيب المجوعة الثانية بنقطة واحده، حصدها من تعادله مع السد القطرى ، فى المباراة التى وقعت بينهما فى الجولة الأولى، وانته بالتعادل السلبى بدون أهداف.