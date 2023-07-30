حار رطب .. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية،ِ عن حالة الطقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب جنوب سيناء و جنوب البلاد،وطقس مائل للحرارة رطب ليلا علي كافة الانحاء.

واوضحت الارصاد انه تتراوح نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجة البحري من 80 الى 90 % للعظمى والصغرى من 35 الى 40%.

ويشهد الاثنين نشاط رياح علي مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاثنين، على القاهرة الكبرى والوجه البحري،35 للعظمى 25 درجة،وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمي والصغري 23 درجة ، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 39 للعظمى والصغري 29 ،وعلى شمال الصعيد 38 والصغري 24 ، وعلى جنوب الصعيد 41 للعظمى 29 درجة .