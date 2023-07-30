رئيس لجنة الشباب بالنواب يهنئ اتحاد السباحة بانجازات بطولة العالم

هنأ الدكتور محمود حسين عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشباب والرياضة الاتحاد المصرى لألعاب الماء برئاسة المهندس ياسر إدريس عضو الاتحاد الدولى ونائب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية على النتائج المبهرة التى حققها السباحون المصريون فى بطولة العالم لألعاب الماء التى أقيمت بمدينة فيوكوكا اليابانية ، معربا عن فرحته بالإنجاز الكبير الذى حققه منتخب السباحة التوقيعية بالتأهل لدورة الألعاب الأوليمبية رقم 33 التى تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس الصيف المقبل، كأول منتخب جماعى عربيا وأفريقيا يتأهل للدورة حتى الآن ، فضلا عن أن المنتخب تمكن من خوض ثلاثة نهائيات لأول مرة .

وقال رئيس لجنة الشباب والرياضة فى التهنئة التى أرسلها إلى رئيس اتحاد السباحة اليوم، إنه تابع المنافسات عن كثب، وأعجب بشدة بالمستوى الفنى والبدنى والمهارى للسباحين المصريين ، وبخاصة فريدة عثمان التى تمكنت من التأهل إلى نهائيات البطولة فى سباق 50 متر فراشة والحصول على المركز الرابع بفارق ضئيل جدا لا يتجاوز بضعة أجزاء من الثانية عن صاحبة الميدالية البرونزية ، ومروان القماش الذى تأهل للدورة الأوليمبية فى سباقى 800 متر و1500متر بعد أن حصل فى السباق الأول على المركز العاشر ، وحصل على المركز التاسع فى السباق الثانى ، وبطلة الغطس مها عيسى التى حصلت على المركز الخامس فى منافسات أرتفاع واحد متر متحرك ، ليحقق اتحاد السباحة إنجازا كبيرا بالتأهل فى ثلاث العاب إلى الإوليمبياد وهى الغطس والسباحة التوقيعية والسباحة .

واختتم محمود حسين تهنئته ، بالإشادة بالمجهود الكبير الذى يبذله مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس ياسر إدريس فى الوصول باللعبة إلى العالمية ، بعد أن كانت بعيدة عن المنصات الإقليمية والقارية ، وأثنى النائب محمود حسين على المجهود الكبير الذى يقوم به الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فى مساندة الرياضة والرياضيين لتحقيق مزيدا من الإنجازات لإسعاد الشعب المصرى الذى يستحق الكثير والكثير ، فى ظل الدعم اللا محدود من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى للرياضيبن ، والانجازات التى حققها سيادته فى النقلة الكبيرة فى البنية التحتية للمنشأت الرياضية ، التى سوف تساهم فى تحقيق مزيدا من الإنجازات الرياضية فى مختلف الألعاب الرياضية.