حصاد نشاط وزارة الهجرة خلال أسبوع

تنشر وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تقريرًا تسلط من خلاله الضوء على نشاط هذا الأسبوع للسفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك خلال الفترة من 23 يوليو إلى 30 يوليو الجاري وهو كالآتي:

أعلنت السفيرة سها جندي رعاية دولة رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي، للنسخة الرابعة من مؤتمر "المصريين بالخارج". وأضافت الوزيرة أن المؤتمر من المقرر انعقاده في 31 يوليو الجاري، بحضور 1000 شخص من أكثر من 56 دولة حول العالم، من بينهم ممثلين عن 66 رابطة/جالية للمصريين بالخارج، موضحة أن للمنطقة العربية نصيب الأسد في التسجيل بنسبة 55% تركزت في دول الخليج العربي وهي بالترتيب: السعودية بنسبة 21% ثم الكويت بنسبة 13% ثم الإمارات بنسبة 10%، وبلغت نسبة التسجيل من المصريين المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي 24%، أما أمريكا الشمالية فبلغت نسبة التسجيل 9%، هذا بجانب مشاركة المصريين من أفريقيا بنسبة 4% وأسيا بنسبة 5% ونسبة 3 % من المصريين في استراليا ودول أخرى، كما بلغت نسبة من سجلوا من الذكور 83% بينما الإناث 17%. 2)

أجرت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة حوارًا خاصًا مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، أكدت فيه على الأهمية الخاصة التي يكتسبها "مؤتمر المصريين بالخارج" هذا العام والمرتقب يوم 31 يوليو الجاري، في ضوء المشاركة الواسعة من الوزراء والنواب، ونحو 1000 مصري من أبناء الوطن بمختلف دول العالم، فضلًا عن طرح موضوعات ذات أولوية تتعلق بشركة استثمار للمصريين بالخارج، والتوسع في الحماية الاجتماعية والتأمينية، وزيادة فرص تمويل المشروعات التنموية وتنشيط الأعمال المصرفية والتكافلية.

وقالت سيادتها إن تلك النسخة من المؤتمر تنعقد في توقيت بالغ الأهمية نظرًا للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها دول العالم نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة في لجان الاختبارات لقبول الدفعة الأولى من برنامج «المرأة تقود للتنفيذيات» في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب. وأعربت الوزيرة عن سعادتها بالمشاركة كرئيس إحدى لجان الاختبارات التي تقدم إليها المتنافسات للحصول على منحة دراسية للتدريب من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"، مثمنة الجهود العظيمة والدور المستدام الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية في تأهيل وبناء قدرات المرأة المصرية أينما كانت لتمكينها من القدرة على صياغة السياسات واتخاذ القرار.

شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، كمتحدث رئيسي بالمؤتمر التحضيري الثاني والخاص بالاستعدادات الجارية لمؤتمر "تطبيقات السياحة الصحية المصرية"، المقرر انعقاده خلال الفترة من ٢٩ نوفمبر حتى ١ ديسمبر ٢٠٢٣، وذلك تلبية لدعوة اللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء "الرئيس الشرفي للمؤتمر". وصرحت الوزيرة بأن هذا المؤتمر الهام سيشكل نقلة نوعية لمستقبل السياحة العلاجية في مصر، معربة عن أمنيتها للتعاون دائما لتحقيق التنمية والتطور الذي تستحقه بلدنا الحبيب والتي حباها الله بمقومات سياحية وطبيعة خلابة، أسهمت في تميزها عن كافة المقاصد السياحية العالمية خاصة فيما يتعلق بالاستشفاء والسياحة الصحية والعلاجية.

تجري على قدم وساق بوزارة الهجرة الاستعدادات لإطلاق النسخة الرابعة من مؤتمر "المصريين في الخارج"، والذي ينطلق برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء م. مصطفى مدبولي يوم الإثنين الموافق 31 يوليو الجاري، وبمشاركة وزراء الهجرة والمالية والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والثقافة. ويتضمن المؤتمر جلسات نقاشية تتناول عدة محاور: السياسي والتعليمي والاقتصادي والاستثماري والخدمي والاجتماعي والثقافي.

أشادت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بالحضارة المصرية القديمة وقدرتها على إدهاش العالم بما صنعته من معجزات، وذلك خلال زيارة لسيادتها إلى المتحف المصري الكبير، وقالت: "عندما تفقد البوصلة، وتشك في قدرتك على تحقيق الأهداف، تذكر دائما إنك حفيد هؤلاء..صانعوا الحضارة. ثق في نفسك وفي وطنك وفي تاريخك، وتذكر دائمًا أنك تستطيع".

تلقت وزارة الخارجية ووزارة الهجرة، طلبات عديدة من المواطنين بالخارج حول إمكانية تسوية أوضاعهم التجنيدية، نظرا لتردد بعض المواطنين من العودة إلى أرض الوطن وعدم إمكانية المغادرة مرة أخرى، بسبب عدم التصريح لهم بالسفر كونهم مطلوبين للخدمة العسكرية أو عدم إنهاء موقفهم التجنيدي، لذلك فقد تقرر فتح باب التسجيل على موقع وزارة الخارجية، الذي سيعلن عنه لاحقا اعتبارا من 14\8\2023 ولمدة ثلاثين يوما.

في ضوء التعاون بين وزارة الهجرة والمجلس القومي للمرأة لتنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، وفي إطار مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية"، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، تم تنفيذ برامج توعية على مدار يومي 23 إلى 24 يوليو الجاري لـ 13 سيدة من الفئات العمرية من 18 إلى 45 سنة من السيدات اللاتي تدربن حرفيا على المجال الإنتاجي في نشاط الخياطة والتفصيل، بقرية كفر شبرا اليمن بمحافظة الغربية، ضمن برنامج "صاحبات المشروعات يمضين قدما Get Ahead"، وذلك في إطار برامج تنموية أخرى تشمل تدريبهن على مكون ريادة الأعمال والتثقيف المالي وذلك في الفترة من 23 يوليو وحتى 3 أغسطس 2023.