الحماية المدنية تنقل سيدة مريضة للمستشفى فى عابدين

فى لفتة إنسانية استجابت الحماية المدنية بالقاهرة لإستغاثة سيدة مريضة وغير قادرة على الحركة ونقلها لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغاً يُفيد إستغاثة لنقل سيدة مريضة وغير قادرة على الحركة "مقيمة بدائرة قسم شرطة عابدين" للمستشفى لإجراء عملية جراحية.

على الفور إنتقلت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة لمحل البلاغ والتقابل مع المُبلغة "نجلتها" وتم إخراج والدتها من الشقة محل سكنها ومساعدتها وتوصيلها لسيارة الإسعاف ونقلها للمستشفى لتلقى العلاج.

هذا وقد تقدمت المُبلغة بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الإستجابة الفورية وتلبية إستغاثتها.

